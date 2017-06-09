"Мені нема в чому себе дорікнути": Білик прокоментувала заворушення під час її концерту в Одесі
Співачка заявила, що її шанувальники хвилювалися через можливу провокацію.
Українська співачка Ірина Білик звернулася в поліцію, щоб та її підтримала під час концерту в Одесі.
Про це Білик заявила в ефірі телеканалу NewsOne.
«Я була дуже здивована перед концертом, надійшла така інформація (про підготовку провокацій). Я про неї не знала і хотіла, щоб поліція мене підтримала», - підкреслила вона.
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Білик заявила, що її шанувальники хвилювалися через можливу провокацію.
Вона висловила подяку правоохоронцям і «тим людям, які були в цьому задіяні, всім, хто турбувався».
«Знаєте, моє серце, моя справа, життя і творчість чисті. Мені нема в чому собі дорікнути, що я щось не так зробила », - заявила Білик.
За словами співачки, українцям треба розуміти, що «ми артисти, любимо і віримо в Україні».
«Нам нема чого боятися. Ми йдемо з відкритим серцем до своєї публіки, яка нас чекає. Ніхто нам не заборонить любити".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, одеський виступ Ірини Білик, про скасування якого повідомили раніше, все ж відбувся і ознаменувався конфліктом.
В Одесі за фактом зіткнень з активістами поліція відкрила дві кримінальні провадження.