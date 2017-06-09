Розгортання американської системи ПРО відновлять у Південній Кореї

Південна Корея не планує змінювати угоду зі США щодо розгортання американської системи протиракетної оборони. Про це заявив головний радник з національної безпеки Південної Кореї, передає Reuters.

Рішення щодо тимчасової зупинки розгортання протиракетного комплексу THAAD з метою проведення оцінки його впливу на навколишнє середовище є внутрішнім заходом для забезпечення демократичного процесу, сказав радник Чунг Ий-Ена.

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"Рішення про розгортання протиракетного комплексу THAAD було прийнято для захисту Південної Кореї й сил США в Південній Кореї від зростаючої загрози з боку Північної Кореї. Ми не прийматимемо таке рішення необдумано", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, південнокорейські військові повідомили про запуск з території КНДР ракети, параметри якої визначити поки не вдалося. За даними південнокрейських військових, запуск був проведений з району міста Вонсан. Ракета полетіла в східному напрямку. Представник японського уряду Йошиде Суга повідомив про те, що ракета впала у винятковій економічній зоні країни. За його словами, жодних руйнувань в результаті не було.