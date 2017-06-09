Спеціалізована антикорупційна прокуратура призупинила розслідування проти Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тимчасово припинила розслідування проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, підозрюваного в незаконному отриманні грошей із "каси" Партії регіонів. Про це повідомляє прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожКерівник САП про справу Охендовського: Сміється той, хто сміється останнімУ прокуратурі уточнили, що розслідування зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК (зупинення досудового розслідування на підставі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва).

"На переконання детективів НАБ України, ними доведено власноручне отримання Охендовським М.В. у офісі Партії регіонів щонайменш 16 тисяч доларів, про одержання яких він, згідно висновків проведених ними почеркознавчих експертиз, особисто розписався у "чорній бухгалтерії", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Водночас, наголошують, що для визнання особи винуватою в одержанні хабара закон вимагає доведення не лише самого факту передачі коштів, але й "використання хабароодержувачем свого службового становища в інтересах хабародавця. Таким чином, залишається встановити, які саме конкретні дії Охендовський М.В., перебуваючи у закордонних відрядженнях, виконував в інтересах Партії регіонів, і чи виконував їх взагалі".

"На жаль, отримані під час слідства офіційні документи українських дипломатів, які забезпечували організаційний супровід відряджень Охендовського М.В., містять з цього приводу суттєві суперечності. За таких обставин єдиним надійним джерелом, яке в змозі надати об’єктивні відповіді на запитання слідства, залишається відповідна іноземна сторона", - зазначають в прокуратурі.

Тому, зазначили там, детективи НАБУ спрямували до інших держав низку клопотань про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. До отримання відповідей слідство у справі зупинено.

При цьому, за інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, решта матеріалів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів підлягають подальшому дослідженню у окремому провадженні, яке керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив на подальше розслідування до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у квітні НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.