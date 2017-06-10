Трамп запевнив у відданості США зобов'язанню захищати кожного союзника НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запевнив у відданості США зобов'язанню щодо готовності захищати кожного союзника Організації північноатлантичного договору (НАТО) у відповідності з 5 статтею Північноатлантичного договору щодо виконання обов'язків із дотримання спільної безпеки.

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Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Вернером Йоганнісом у Вашингтоні, йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Зокрема, Трампа запитали, чи поділяє він бачення багатьох членів НАТО на Сході Європи, що Росія несе загрозу безпеці та миру в регіоні. Також у нього спитали, чи повинні США діяти відповідно до 5 статті Північноатлантичного договору, якщо будь-який член Альянсу опиниться під агресією РФ.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати зобов'язуються бути відданими колективній обороні Альянсу.

"Я зобов'язую Сполучені Штати бути відданими 5 статті. І безсумнівно, ми там для захисту", - зауважив Трамп.

Президент США пояснив, що саме тому він вимагає від союзників збільшувати витрати на оборону.