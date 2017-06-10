США і Росія без розголосу почали переговори про створення в Сирії "зони деескалації" - ЗМІ
Американці ведуть переговори з росіянами і пропонують зону деескалації поза межами "процесу Астани", без іранців та їхніх маріонеток".
США і Росія без розголосу почали переговори про створення в Сирії "зони деескалації".
Як передає Радіо Свобода, про це повідомляють зарубіжні мас-медіа з посиланням на західних дипломатів і посадовців на Близькому Сході.
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Зазначається, що спеціальні представники США і Росії у справах Сирії Майкл Ратні і Олександр Лаврентьєв зустрічалися принаймні двічі за останні два тижні і планують нові зустрічі.
Американське видання The Wall Street Journal зазначило, що остання така зустріч відбулася у столиці Йорданії Аммані з участю йорданських посадовців.
Відомо, що переговори перебувають на першій стадії обговорення меж пропонованої зони безпеки у провінції Дараа на південному заході Сирії, що межує з Йорданією.
Reuters також наводить слова неназваного дипломата про те, що "американці ведуть переговори з росіянами і пропонують зону деескалації поза межами "процесу Астани", без іранців та їхніх маріонеток".
Ак повідомлялося, у травні Росія, Іран і Туреччина домовилися у столиці Казахстану Астані про чотири "зони деескалації" в різних частинах Сирії, де тривають бої між урядовими силами президента Башара аль-Асада та його союзниками, з одного боку, і повстанцями, з іншого.
Москва і Тегеран у нинішній сирійській війні підтримують офіційний Дамаск, а Анкара виступає проти режиму Асада і на боці частини повстанців.
Вашингтон же відкидає роль Ірану як одного з гарантів цієї домовленості.