У Сирії набув чинності меморандум про створення 4 "зон деескалації"

Опівночі суботи, 6 травня, у Сирії набув чинності меморандум про створення «зон деескалації», які мають гарантувати безпеку мирних жителів.Читайте такожУчасть НАТО в сирійському конфлікті не розглядається - Столтенберг

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), в зазначених зонах в ніч на суботу, 6 травня, було спокійно.

Лише на північ від Хомса в місті Теір Малла прогримів вибух через півгодини після набуття чинності меморандуму. За інформацією правозахисників, з позицій сирійської армії була випущена ракета по підконтрольному повстанцям районі.

Згідно із меморандумом, у Сирії створено чотири «зони деескалації». Найбільша з них розташована на півночі Сирії й включає в себе провінцію Ідліб, частину Латакії, Алеппо і Хами. Зони деескалації утворені також в провінції Хомс, в Східній Гуті і на півдні Сирії поблизу кордону з Йорданією.

Крім того, вздовж кордонів зон деескалації будуть створені смуги безпеки, що включають КПП і спостережні пункти.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в Астані (Казахстан) Росія, Туреччина й Іран, які є посередниками на сирійських мирних переговорах, підписали меморандум про створення «зон безпеки» у Сирії.