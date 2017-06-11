У Грузії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою

У Грузії вантажний автомобіль врізався у пасажирський потяг, що рухався. Інцидент стався в районі села Орташені. Після зіткнення потяг зійшов з рейок. Про це повідомляє Страна.иа з посиланням на телеканал "Руставі 2".

За допомогою спецтехніки поїзд намагаються повернути на рейки.

В результаті ДТП водій отримав переломом ноги, у пасажира зламана рука. Вони були госпіталізовані в одну з лікарень міста Горі. Машиніст поїзда і пасажири не постраждали.

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Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки руху.