У Грузії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою
15:49, 11 червня 2017Світ
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За допомогою спецтехніки поїзд намагаються повернути на рейки.
У Грузії поїзд зійшов з рейок / фото rustavi2.ge
У Грузії вантажний автомобіль врізався у пасажирський потяг, що рухався. Інцидент стався в районі села Орташені. Після зіткнення потяг зійшов з рейок. Про це повідомляє Страна.иа з посиланням на телеканал "Руставі 2".
За допомогою спецтехніки поїзд намагаються повернути на рейки.
В результаті ДТП водій отримав переломом ноги, у пасажира зламана рука. Вони були госпіталізовані в одну з лікарень міста Горі. Машиніст поїзда і пасажири не постраждали.
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Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки руху.
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