У Сенаті США можуть ухвалити закон, який "покарає" РФ

У США Сенат може прийняти закон, який покарає РФ за втручання у вибори в Америці. Документ може бути ухвалений вже цього тижня. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, пише CBS.

Грем впевнений, що закон буде прийнятий.

"Вони зламали комітет Демократичної партії. Вони забезпечують зброєю талібів, щоб вбивати американських солдатів. Вони вступили в змову з Асадом, щоб він міг зберегти свою хімічну зброю", - наголосив Грем.

"Будь-який член Конгресу, який не хоче покарати Росію за те, що вони зробили зраджує демократію. І якщо президент не підпише цей законопроект, щоб покарати Росію, він зрадить демократію", - зауважив Грем.

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"Я думаю він підпише його. І якщо він цього не зробить, ми маємо намір подолати його вето", - наголосив сенатор.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі запевняє, що Росія втрутилася у президентські вибори у США.

У той же час він впевнений, що внаслідок дій Росії голоси під час виборів не було змінено.

"Немає сумніву, що Росія втрутилася у вибори у США", - заявив Комі.