"Ні поліцейській державі!": у Росії почалися затримання на акціях протесту проти корупції (фото, відео)

Сьогодні, 12 червня, у Владивостоці відзначають День Росії, також там проходить антикорупційний мітинг.

Після закликів організаторів залишити площу мітингувальники вирішили змінити майданчик і прийшли у сквер адмірала Кузнєцова, де оперативники ОМОНу затримали близько 10 осіб, передає VL.ru.

Присутні вигукували гасла: "Він вам не Дімон", "Медведєва у відставку", "Ні поліцейській державі!".

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Повідомляється, що поліція затримала активіста Максима Шинкаренка за те, що у нього в руках був згорнутий аркуш ватману. Сам він поділився інформацією про те, що на плакаті написано "Дімоне, вийди геть". Каже, хотів взяти участь в одиночному пікеті.

На акції протесту у Владивостоці також затримали координатора штабу Олексія Навального Юрія Кучина.

У Благовєщенську Амурської області затримано, як мінімум, четверо активістів. За словами одного з них, його затримали, коли він розгорнув плакат з гаслом, передає ОВС-Інфо.

Раніше адміністрація Благовєщенська відмовила в узгодженні заходу.