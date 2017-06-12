"Ні поліцейській державі!": у Росії почалися затримання на акціях протесту проти корупції (фото, відео)
У Владивостоці і Благовєщенську почалися затримання на акціях протесту проти корупції.
Сьогодні, 12 червня, у Владивостоці відзначають День Росії, також там проходить антикорупційний мітинг.
Люди Розбігаються , з криками "ганьба" #ТребуемОтветовpic.twitter.com/T5UWfpZzZO— StalkerVrk (@StalkerVrk) June 12, 2017
Після закликів організаторів залишити площу мітингувальники вирішили змінити майданчик і прийшли у сквер адмірала Кузнєцова, де оперативники ОМОНу затримали близько 10 осіб, передає VL.ru.
#12іюня#ТребуемОтветов#ДеньРоссииpic.twitter.com/5baXt0wcCH— StalkerVrk (@StalkerVrk) June 12, 2017
Присутні вигукували гасла: "Він вам не Дімон", "Медведєва у відставку", "Ні поліцейській державі!".
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Повідомляється, що поліція затримала активіста Максима Шинкаренка за те, що у нього в руках був згорнутий аркуш ватману. Сам він поділився інформацією про те, що на плакаті написано "Дімоне, вийди геть". Каже, хотів взяти участь в одиночному пікеті.
На акції протесту у Владивостоці також затримали координатора штабу Олексія Навального Юрія Кучина.
Затримання у Владивостоці https://t.co/C58rU8ORGupic.twitter.com/DwnoFCAfHt— Руслан Левієв (@RuslanLeviev) June 12, 2017
У Благовєщенську Амурської області затримано, як мінімум, четверо активістів. За словами одного з них, його затримали, коли він розгорнув плакат з гаслом, передає ОВС-Інфо.
Раніше адміністрація Благовєщенська відмовила в узгодженні заходу.
скандуючи, аплодуємо, збираємося погуляти.#12іюня#ТребуемОтветовpic.twitter.com/aDlxYrwbZe— медова булочка (@marichouette) June 12, 2017