У Росії проходять акції протесту проти корупції (наживо)
11:19, 12 червня 2017Світ
1942 0
В акції беруть участь 187 російських міст.
Сьогодні в Росії по всій країні проходять антикорупційні мітинги.
Читайте такожБарикади біля Кремля: як Москва готується до мітингів (фото, відео)
Як зазначається на сторінці Навальний LIVE You Tube, всього в акції беруть участь 187 російських міст.
Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальний і його прихильниками. Загальна кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч чоловік.
Вранці 12 червня у Владивостоці пройшли перші затримання мітингувальників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Антикорупційні мітинги по всій Росії