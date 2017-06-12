У Росії проходять акції протесту проти корупції (наживо)

Сьогодні в Росії по всій країні проходять антикорупційні мітинги.

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Як зазначається на сторінці Навальний LIVE You Tube, всього в акції беруть участь 187 російських міст.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальний і його прихильниками. Загальна кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч чоловік.

Вранці 12 червня у Владивостоці пройшли перші затримання мітингувальників.