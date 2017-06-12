У Москві назвали умови, за яких не будуть розганяти мітинг проти корупції

Російська поліція не буде перешкоджати "гулянням" на Тверській, якщо прихильники політика Олексія Навального прийдуть туди без плакатів й не будуть вигукувати гасла. Про це повідомив у прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви" начальник департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Москви Володимир Черніков.

"Якщо людина прийде з плакатом політичного змісту або буде викрикувати гасла, то вона 100% "потенційний клієнт" поліцейських", — сказав він.

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Як нагадав Черніков, сьогодні на Тверській будуть проводитися різні святкові заходи на честь Дня Росії. "Якщо громадяни спокійно гуляють й проявляють почуття солідарності з більшістю людей, які прийдуть святкувати День Росії, все буде спокійно й добре. Якщо вони будуть виявляти "особливі" почуття, поліція може їх помітити. Будь ласка, поводьтеся відповідно, адекватно, і ніяких претензій ніхто до вас висувати не буде", — підсумував чиновник.

Раніше Навальний оголосив, що погоджений з міською владою мітинг на проспекті Сахарова переноситься на Тверську. Таке рішення було ухвалене через відмову всіх підрядників співпрацювати з організаторами акції і встановлювати на проспекті Сахарова сцену та звук для виступу. Хода на Тверській вулиці не погоджена з мерією Москви.