"Дорога в Твін Пікс і світ "Гри престолів": турфірма пропонує екскурсії місцями улюблених серіалів (фото)

З'являється все більше і більше чудових серіалів, тому запуск відповідного туристичного маршруту — питання часу.

Туристична компанія Black Tomato запустила лінію турів Set Jetting, засновану на місцях з популярних серіалів, пише bit.ua.

Читайте такожФінальна серія сьомого сезону "Гри престолів" стане найдовшою в історії проекту

Якщо вірити заяві фірми, то «кожен п'ятий мандрівник приїхав в те чи інше місце, тому що побачив його в серіалі». Не дивно, адже вагома частина їх клієнтів їдуть в Ісландію, щоб відвідати місця з «Гри престолів». Національний парк Скафтафелл, льодовик Ватнайокулл — тепер це об'єднано в окремі тури.

«Сюжет історії завжди був невід'ємним елементом подорожей, які ми створюємо. Не дивно, що ми спостерігаємо зростання кількості мандрівників, натхнених телепередачами. Наша компанія пропонує клієнтам унікальний набір Set Jetting, зв'язавши туристів з загоном скаутів і професіоналів галузі, щоб досліджувати менш відомі місця», — пояснив Те Маршант, співзасновник Black Tomato.

Ось декілька місць, які пропонує відправитися фірма.

З поверненням на телеекрани «Твін Пікса» новий тур відправить гостей з Сіетла в Сноквалми, який служить прототипом вигаданого міста культового серіалу. Гості зможуть досліджувати національні парки і ліси штату Вашингтон або покататися на повітряній кулі.

Westworld — вигаданий тематичний парк сестер Вачовські. Тур відправить мандрівників досліджувати знімальні майданчики і Дикий Захід: Денвер, Колорадо, Моав, Долини монументів і багато інші локації.

Цього літа вийде новий сезон «Гри престолів», а значить, до узбережжя Північної Ірландії та льодовиках Ісландії відправиться натовп туристів, щоб побачити пейзажі з улюбленого ТВ-шоу. В екскурсію Black Tomato входять: Белфаст, Мостова гігантів, Ірландія, льодовики Йокульсарлон і долина Тьорсардалур в Ісландії.

Гості, які бажають відвідати локації серіалу «Корона» і досліджувати життя королеви Єлизавети II, відправляться в Лондон, Гленіглсі в Шотландії і Холькхем (Норфолк).

Хто не хоче відчути себе Джудом Лоу в ролі його святості Папи Пія XIII? Тур відкриє перед гостями музеї Ватикану, Сикстинську капелу, Рим, Тоскану і Верону.