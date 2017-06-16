ЗМІ назвали справжнє ім'я Джона Сноу із "Гри престолів"

ЗМІ оприлюднили справжнє ім'я Джона Сноу з серіалу «Гра престолів». Цю інформацію у новому номері журналу Empire спочатку помітили користувачі Reddit, а потім і онлайн-видання, в тому числі Screen Rant.

З самого початку книжкової серії Джорджа Мартіна «Пісня льоду та вогню» було ясно, що Сноу – більше, ніж просто бастард Неда Старка. З часом з'явилася популярна фанатська теорія, згідно з якою це син Ліанни Старк (сестри Неда) і її коханого Рейгара Таргаріена.

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У фіналі шостого сезону «Гри престолів» підтвердилася версія про матір Сноу, а через деякий час керівництво телемережі HBO офіційно підтвердило особистість батька.

Тепер, в анонсі сьомого сезону, опублікованому в Empire, йдеться, що справжнє ім'я Сноу – Джахаріс Таргаріен. Як зазначає Screen Rant, у шанувальників серіалу була така версія.

У «Грі престолів» Джона Сноу грає актор Кіт Харінгтон. Прем'єра нового сезону відбудеться 16 липня.

Раніше повідомлялося, що в новій «Грі престолів» будуть найдовша і найкоротша серії в історії шоу.