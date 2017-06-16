Лос-Анджелес перетворили в Готем і закликали Бетмена (фоторепортаж)

В пам'ять про актора Адама Уеста, який помер 10 червня у віці 88 років, Лос-Анджелес на час перетворили у вигадане місто Готем - на одній з будівель в центрі міста запалили сигнал Бетмена.

Читайте такожЕкшн по-російськи: в Казані посеред вулиці побилися Бетмен, Людина-Павук і Санта-Клаус (відео)

У всесвіті DC Comics «Бет-сигнал» являє собою світло прожектора з силуетом летючої миші.

Він запалюється, коли потрібна допомога Бетмена. У церемонії брали участь мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті і начальник міської поліції Чарлі Бек.

Вшанувати пам'ять Уеста прийшли сотні фанатів, деякі були в тематичних костюмах. Також були присутні дружина та діти актора.