Українські податківці винні польським фірмам 20 млн. доларів

Державна податкова адміністрація України винна польським компаніям близько 20 млн. доларів, які має повернути у рамках відшкодування ПДВ, заявляє посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляє польське інформагентство IAR, за даними посла, 10 млн. доларів із цієї суми – прострочена заборгованість.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ назвав невідшкодування ПДВ «найбільшою проблемою» підприємців з Польщі.

Крім того, за його словами, польські фірми, які працюють на українському ринку, потерпають від припинення кредитування та обмеження імпорту, яке запровадив уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

Польський дипломат визнав, що посольство мало чим може допомогти своїм підприємцям, оскільки не має фінансових ресурсів для їх підтримки і, звичайно, не може регулювати митну політику України.

IAR з посиланням на дані посольства відзначає, що торік польський експорт в Україну виріс на 23% - до понад 6 мільярдів доларів. Водночас імпорт товарів з України до Польщі зріс на 50% - до більш як 2 мільярдів доларів.