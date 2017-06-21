Прокуратура кваліфікувала інцидент на вокзалі Брюсселя як теракт

Вибух, який стався у вівторок ввечері, 20 червня, у будівлі центрального вокзалу Брюсселя, був терактом.

Про це повідомив офіційний представник прокуратури Бельгії Ерік Ван дер Сіпт, передає Reuters.

"Приблизно о 20.30 стався вибух на центральному вокзалі, який був відносно невеликим за розміром, підозрюваний був нейтралізований солдатами. Більше ніяких жертв не було. Ми розглядаємо це як терористичну атаку", - заявив він.

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Ерік Ван дер Сіпт відмовився коментувати слова очевидців, які заявляли ЗМІ, що підозрюваний вигукував "Аллаху Акбар" перед тим, як стався вибух.

Пізніше в прокуратурі заявили, що підозрюваний, якого поранили правоохоронці, помер, зазначає видання VRT deredactie. У відомства поки немає інформації про його особу.

Як повідомляв УНІАН, бельгійські військові, які патрулюють центральний вокзал Брюсселя, нейтралізували людину в поясі смертника. Згодом у поліції заявили, що ситуація на вокзалі перебуває під контролем.