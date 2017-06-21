У Бельгії після спроби теракту пройде екстрене засідання Радбезу

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після попередженої напередодні ввечері спроби теракту на головному вокзалі Брюсселя скликав на середу, 21 червня, екстрене засідання Національної ради безпеки.

Як повідомляє DW.com, однією з головних тем обговорення його учасників стане забезпечення безпеки саміту ЄС, який пройде в бельгійській столиці 22-23 червня. Рівень терористичної загрози в місті був підвищений після того, як з'ясувалося, що сліди злочинця, який організував у листопаді 2015 року серію терактів в Парижі, ведуть до Брюсселя. В березні 2016 року ісламські екстремісти, пов'язані з паризькою групою, підірвали в Брюсселі дві бомби. В результаті загинули 32 людини. Після цього поліцію бельгійської столиці посилили військовими патрулями. Один з таких патрулів допоміг запобігти теракту на головному вокзалі Брюсселя ввечері 20 червня, застреливши терориста.

Терорист-смертник мав намір підірвати себе в підземній частині вокзалу приблизно о 20.30, в цей час там завжди багато туристів, а також бельгійців, які повертаються з роботи. Очевидці повідомили, що мова йде про чоловіка приблизно 30 років, що мав при собі рюкзак і пояс смертника. Поліція поки не оприлюднила більш докладних відомостей про нього.

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Перед тим як привести вибуховий пристрій в дію, чоловік промовив: "Аллах акбар", але не прокричав, а швидше пробурмотів цю фразу, розповів агентству dpa один з менеджерів вокзалу Жан-Мішель Мішель, що опинився поряд з терористом. Після цього пролунав вибух малої потужності, від якого ніхто, крім самого смертника, не постраждав.

Армійський патруль, що знаходився поблизу, кілька разів вистрілив у терориста. За даними агентства Belga, тіло злочинця ще досить довго лежало на підлозі. Експерти-підривники обстежили його, перевіривши, чи не знаходиться при ньому ще один вибуховий пристрій. Були побоювання, що чоловік міг привести в дію ще і пояс смертника.

Як розповів ще один очевидець, слова якого цитує dpa, поліцейські затримали якогось чоловіка і вивели його з будівлі вокзалу в наручниках. Підтвердження або спростування цієї інформації поки не надходило.