Спробу теракту на вокзалі в Брюсселі скоїв 36-річний марокканець

Спробу теракту на вокзалі в Брюсселі 20 червня скоїв 36-річний марокканець. Про це повідомив прокурор Брюсселя, передає Reuters.

Чоловік, що був застрелений на центральному вокзалі Брюсселя у вівторок, був ідентифікований як 36-річний чоловік марокканської національності.

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За даними прокурора Брюсселя, раніше чоловіка не підозрювали в тероризмі.

Прокурор повідомив на прес-конференції, що вдома у підозрюваного з ініціалами OZ в районі Моленбек був проведений обшук. Він також сказав, що на чоловікові не було поясу смертника.

За його словами, на вокзалі у Брюсселі підозрюваний кричав "Аллаху акбар", перед тим, як його застрелили солдати, які патрулювали територію.