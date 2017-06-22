Президент США продовжив на рік санкції проти КНДР
Дії КНДР являють собою "надзвичайну загрозу національній безпеці США.
Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції щодо КНДР. Про це повідомила прес-служба Білого дому.
Згідно з повідомленням, мова йде про збереження обмежувальних заходів, які були введені в 2008 році. У 2010, 2011, 2015 і 2016 санкції продовжувалися і розширювалися.
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Термін дії обмежень мав закінчитися 26 червня поточного року, однак Трамп прийняв рішення продовжити їх з огляду на те, що зберігається "режим надзвичайного стану щодо Північної Кореї".
У Білому домі зазначили, що ризик поширення ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії і політика уряду КНДР, як і раніше являють собою "надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці США".
Раніше УНІАН повідомляв, що США закликали Китай посилити економічний і дипломатичний тиск на КНДР, щоб допомогти втихомирити їх ядерну і ракетну програми.