Президент США продовжив на рік санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції щодо КНДР. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Згідно з повідомленням, мова йде про збереження обмежувальних заходів, які були введені в 2008 році. У 2010, 2011, 2015 і 2016 санкції продовжувалися і розширювалися.

Читайте такожУ США помер звільнений з в'язниці в КНДР у стані коми американський студент

Термін дії обмежень мав закінчитися 26 червня поточного року, однак Трамп прийняв рішення продовжити їх з огляду на те, що зберігається "режим надзвичайного стану щодо Північної Кореї".

У Білому домі зазначили, що ризик поширення ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії і політика уряду КНДР, як і раніше являють собою "надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці США".

Раніше УНІАН повідомляв, що США закликали Китай посилити економічний і дипломатичний тиск на КНДР, щоб допомогти втихомирити їх ядерну і ракетну програми.