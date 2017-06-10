КНДР готується до запуску міжконтинентальної балістичної ракети - ЗМІ

КНДР може провести випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) в найближчому майбутньому. Про це повідомила центральна газета країни Rodong Sinmun, передає ТАСС.

Як зазначається у статті цього видання, "серія проведених Пхеньяном успішних тестів стратегічних озброєнь показала, що наближається час, коли КНДР здійснить запуск МБР".

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"Випробування ракети такого класу, яке, напевно, буде успішним, продемонструє провал ворожої політики США щодо народної республіки", - підкреслює газета.

Газетоа Rodong Sinmun зазначає, що Вашингтон "не наважиться розв'язати війну з країною, що володіє ядерною зброєю і МБР".

Нагадаємо, раніше голова американського Агентства протиракетної оборони Джеймс Сиринг припустив, що балістичні ракети КНДР можуть досягти території США.

А міністр оборони США Джеймс Меттіс заявляв, що війна з Північною Кореєю, якщо вона почнеться, буде «катастрофічною».