Пропозиція Лондона щодо прав громадян після Brexit гірша за наші очікування - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск прокоментував пропозицію Сполученого Королівства щодо прав громадян обох сторін після Brexit. "Ми чітко дали зрозуміти нашу позицію. Ми прагнемо гарантувати повні права для громадян і ЄС, і Великобританії після Brexit. І моє перше враження, що пропозиція Сполученого Королівства - гірша за наші очікування", - заявив Туск за підсумками саміту Євросоюзу в п'ятницю, 23 червня, як повідомляє DW.

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Нагадаємо, напередодні прем'єрка Великобританії Тереза Мей заявила, що усі громадяни ЄС, які мають право на перебування у Великобританії на момент Brexit, збережуть це право. Вона також запропонувала надати особливого статусу громадянам ЄС, які мешкають у країні понад п'ять років.

Прем'єр-міністр Мальти, яка зараз головує у ЄС, Джозеф Мускат також наголосив, що пропозиції Мей виглядають некоректними. За його словами, громадяни ЄС, які в'їхали до Великобританії до однієї дати, та ті, які в'їхали після неї, матимуть різні права. "Усі хотіли б ситуації та договору, який би був справедливим для всіх громадян. Проте деталі (можливої угоди. - Ред.) складно назвати, вони можуть бути відомі за кілька місяців", - зазначив він.