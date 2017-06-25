У РФ погрожують Вашингтону відповіддю в разі виходу США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Росія в разі можливого виходу США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) може вжити заходів у відповідь. Про це заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, передає РИА «Новости».

Він наголосив, що це, в свою чергу, може призвести до нової гонки озброєнь.

«Якщо вихід із договору відбудеться і призведе до нарощування озброєнь, нового розміщення ракет у Європі, ми дивитися крізь пальці на це не будемо, будемо вживати відповідних заходів», - сказав Озеров.

За його словами, у Вашингтона «немає жодних підстав звинувачувати Росію у невиконанні ДРСМД.

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«Росія виконала всі взяті на себе зобов'язання зі знищення ракет середньої і малої дальності, вони були знищені шляхом розпилювання за контролем американської сторони. Причому Росія знищила на тисячу ракет більше, ніж США», - зазначив Озеров.

Озеров вважає, що пропозицію Конгресу можна розглядати лише як «спробу продовження антиросійської істерії».

Раніше видання Politico, посилаючись на ряд конгресменів, повідомило, що адміністрація США оцінює пропозицію про вихід країни із ДРСМД, що надійшла з Конгресу.