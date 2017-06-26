У ПАРЄ створили зовнішній орган для розслідування корупції в організації

В Парламентській асамблеї Ради Європи створили зовнішній орган з розслідування фактів корупції в цій організації, в який увійшли три авторитетних судді з Великобританії, Франції та Швеції.

Рішення було ухвалено в понеділок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ПАРЄ за результатами обговорення доповіді депутата від Нідерландів Тіні Кокса (Tiny Kox, група Об’єднаних європейських лівих), передає власний кореспондент УНІАН.

На початку своєї доповіді він заявив, що «радий відзначити процес з двох питань, які винесені на розгляд Асамблеї Ради Європи».

«Я говорю про необхідність організувати незалежне зовнішнє розслідування заяв про корупцію на адресу членів нашої Асамблеї та конфлікт, який винесений на розгляд (через президента Педро Аграмунта). Щодо корупції, то, ухвалюючи звіт, Асамблея затвердить склад зовнішньої групи щодо розслідування, якій було запропоновано розглянути питання корупції деяких членів», - вказав Кокс.

За словами доповідача, ця група розпочне свою роботу та представить результати не пізніше 31 грудня цього року.

«Бюро може продовжити повноваження групи, якщо це буде необхідно», - додав він.

Кокс пояснив, що цей орган проведе незалежне розслідування заяв про корупцію та конфлікти інтересів, які «пролунали на адресу чотирьох членів Асамблеї». При цьому конкретних імен доповідач не назвав.

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«Група розгляне практичне функціонування Асамблеї та її діяльність. Орган перевірить, чи були якісь індивідуальні порушення правил поведінки діючими чи колишніми членами Асамблеї, які не відповідають положенням коду поведінки нашої Асамблеї та загальним правилам поведінки. Група, враховуючи свої висновки, вкаже, чи є достатні докази на адресу діючих чи колишніх членів асамблеї, щоб надати свої рекомендації», - наголосив доповідач.

При цьому Кокс пояснив, що ці рекомендації будуть стосуватися заходів, які будуть спрямовані на «виправлення недоліків та заповнення прогалин в правилах Асамблеї».

Доповідач повідомив, що до складу цього органу увійшло «три відомі особистості», зокрема, колишній голова Європейського суду з прав людини Сер Ніколас Братца (Великобританія), колишній суддя Жан-Луі Бригер (Франція) та колишній суддя ЄСПЛ Елізабет Фура (Швеція).