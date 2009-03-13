У Польщі відзначають 10-річчя вступу до НАТО

12 березня в польській столиці розпочались офіційні урочистості з нагоди 10-ї річниці приєднання Польщі до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє TVN24, польський міністр оборони Богдан КЛІХ у своєму виступі після урочистої зміни варти на могилі Невідомому солдату у Варшаві підкреслив, що Польща завдяки членству в НАТО зміцнила й продовжує зміцнювали свою безпеку.

Він назвав позитивним членство країни в цій організації й відзначив, що Польща відіграє важливу роль в миротворчих місіях Альянсу, зокрема в Афганістані.

В урочистостях, крім міністра оборони, беруть участь Президент Лєх КАЧИНСЬКИЙ, голова його канцелярії Пьотр КОВНАЦЬКИЙ, глава польського Міністерства закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та сенату Богдан БОРУСЕВИЧ, а також військові та іноземні дипломати.

Л.КАЧИНСЬКИЙ, виступаючи з нагоди 10-ї річниці вступу Польщі до НАТО, підтвердив, що поляки будуть надалі підтримувати вступ до Альянсу України та Грузії.

«Польща не поміняла думку і однозначно виступає за вступ України та Грузії до структур Альянсу», - сказав він.

«Це в інтересах Європейського Союзу та НАТО, не треба бути великим експертом в геополітиці, аби це зрозуміти», - додав Президент Польщі.

Л.КАЧИНСЬКИЙ також назвав вступ Польщі до Альянсу «переломним моментом, котрий остаточно закривав період політичного поділу Європи».

Він нагадав, що в 1993 році всі польські політичні сили виступали за вступ до НАТО, і дорога до Альянсу зайняла 5 років.

«Цей процес тривав трохи задовго, краще було б сьогодні відзначати дванадцяту чи тринадцяту річницю», - сказав глава Польської держави.

В рамках урочистостей відкрито «містечко НАТО» в Варшавському університеті, в якому також розпочався дводенний форум, організований з нагоди річниці.

Водночас група людей протестувала проти членства Польщі в НАТО.