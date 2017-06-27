Політсили Нідерландів 103 дні не можуть сформувати уряд, змінили головного переговорника

11:11, 27 червня 2017
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У Нідерландах ніяк не можуть домовитися про склад уряду.

Нидерланды до сих пор не ратифицировали ассоциацию Украина-ЕС / nrc.nl

Колишній голландський політичний діяч Герріт Залм став новим посередником у переговорах про формування нового уряду Нідерландів, які тривають вже 103 дні, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на EUobserver.

Читайте такожПроєвропейські сили у ЄС зітхнули з полегшенням: в Нідерландах перемагає партія прем'єра РюттеЗалм був міністром фінансів Нідерландів майже безперервно з 1994 по 2007 роки, і в тому числі керував процедурою впровадження євро в країні.

Переговори про коаліцію тривають з березня між чотирма політичними партіями. Залм є членом ліберальної партії VVD, яка набрала найбільше голосів на виборах у березні. Вона веде переговори з правоцентристськими партіями Християнські демократи та D66 і консервативним Християнським союзом.

Процес формування уряду Нідерландів вже перевищив післявоєнний середній періоду у 88 днів і стане найдовшим з 1977 року, якщо переговори розтягнуться ще на місяць, що цілком ймовірно.

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Теги: #формування уряду Нідерландів