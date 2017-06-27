Після видалення статті про Росію з CNN звільнився лауреат Пулітцерівської премії

Троє співробітників звільнилися з CNN після того, як з сайту телеканалу видалили статтю про Росію через невідповідність стандартам редакції, передає Російська служба Бі-бі-сі.

З телеканалу пішли Томас Френк, який написав цей матеріал, редактор відділу розслідувань Ерік Ліхтблау та начальник відділу Лекс Харіс.

Френк 30 років працював в USA Today і Newsday. Він вів розслідування і їздив, як військовий репортер, на війну в Іраку.

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Ветеран газети New York Times, лауреат Пулітцерівської премії 2006 року, Ліхтблау прийшов на CNN всього три місяці тому.

У статті під заголовком «Російський інвестиційний фонд виявився пов'язаним із командою Трампа» розповідалося про зустріч глави Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва з бізнесменом Ентоні Скарамуччі, який входив у перехідну команду президента США.

Телеканал оголосив, що матеріал був підготовлений за даними всього з одного неназваного джерела. Статтю видалили не тому, що в ній була написана неправда, а через невідповідність редакційним стандартам, заявило керівництво телеканалу на внутрішній нараді.

Журналісти стверджували, що два сенатора від Демократичної партії США попросили міністерство фінансів з'ясувати, чи обіцяв Скарамуччі зняти антиросійські санкції, "що допомогло б залучити більше іноземних інвестицій в Росію".

Раніше Скарамуччі заявляв, що не порушував жодних законів, а в РФПІ заявили, що стаття містить фактичні помилки.

Як повідомляв УНІАН, після видалення статті на CNN посилили правила публікації матеріалів про Росію.