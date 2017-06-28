Головного борця з корупцією в Колумбії заарештували за корупцію

Керівника антикорупційного підрозділу в колумбійському уряді Луїса Густаво Морена Рівера заарештували за звинуваченням у хабарництві і відмиванні грошей. Чиновника затримали за запитом влади США в столиці Колумбії, пише Бі-Бі-Сі.

Як повідомило міністерство юстиції США, обвинувачення директору по боротьбі з корупцією в уряді Колумбії і юристу Леонарду Гомесу пред'явлені у федеральному суді в Майамі. Обом загрожує екстрадиція до США.

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Чиновник і юрист вимагали хабар у колумбійського політика, який працював інформатором влади, йдеться у заяві, яка надійшла до федерального суду в Майамі,

Стверджується, що борці з корупцією запропонували розкрити політику копії свідчень від свідків у справі про корупцію проти нього в обмін на 100 млн колумбійських песо (34,5 тис. доларів).

Прокурори розповіли, що колумбійський директор по боротьбі з корупцією та юрист поїхали в Майамі на зустріч з політиком. Переговори записувалися.

У заяві йдеться, що за вказівкою американського Управління по боротьбі з наркотиками колумбійцям передали першу частину хабара в 10 тис. доларів.

Як пише Miami Herald, обох затримали в Боготі, так як Інтерпол видав міжнародний ордер на їх арешт - "Червоний циркуляр".

Процес екстрадиції чиновника та юриста в Майамі може зайняти кілька місяців, додає газета.

Від затриманих або їх представників коментарів поки не надходило.

В "Індексі сприйняття корупції-2016", який складається міжнародною неурядовою організацією "Transparency International", Колумбія займає 90-е місце з 176 між Замбією та Індонезією. Росія в цьому рейтингу 134-му місці.