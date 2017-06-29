Австралієць імплантував собі під шкіру проїзний (фото)

10:55, 29 червня 2017
Світ
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Однак, у департаменті транспорту заявили, що така операція може вплинути на надійність проїзного.

Чіп від транспортного проїзного австралійцю імплантував майстер пірсингу / bbc.co.uk

Австралієць Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау вживив собі під шкіру власний проїзний, пише BBC.

ABC News: Nick Dole

Чоловік пояснив, що майстер пірсингу обрізав чіп від проїзного та помістив його у біо-сумісний пакет, після чого вживив під шкіру руки.

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"Якщо хто-небудь вкраде мій гаманець, я без проблем зможу дістатися до будинку", - заявив Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау.

ABC News: Nick Dole

У той же час у департаменті транспорту Нового Південного Уельсу заявили, що така операція може вплинути на надійність проїзного.

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Теги: #імплант#імплант проїзного