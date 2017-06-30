Росія припинила платити внески до Ради Європи

Російська Федерація повідомила про припинення сплати внесків до Ради Європи.

Читайте такожВ ПАРЄ офіційно ініціювали відставку Аграмунта із рекордною кількістю підписівЯк йдеться на сайті Міністерства закордонних справ РФ, 30 червня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Росії Лаврова з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

"Міністр інформував генсекретаря Ради Європи про рішення призупинити сплату внесків Російською Федерацією до бюджету Ради Європи за 2017 рік до безумовного відновлення в повному обсязі повноважень делегації Федеральних Зборів Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ягланд заявляв, що погрози РФ скоротити сплату внесків до Ради Європи не спрацюють.