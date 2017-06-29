У ПАРЄ організували "Дні Криму"

Про проведення "Днів Криму в ПАРЄ" розповів віце-президент ПАРЄ, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський у своєму Facebook.

"ПАРЄ в повній мірі проживає кілька днів життям кримчан, дізнається як це жити три роки в окупації, познайомилася з мистецтвом кримчан", - написав він.

Також він додав, що в "ПАРЄ 2 офіційні мови та 4 робочих".

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"Ми сьогодні говорили мовою, зрозумілою кожному - мовою серця! Крим на час переїхав до Страсбурга", - написав Логвинський.

"Євродепутати, дипломати, судді ЄСПЛ, сотні європейців відвезуть з ПАРЄ у своєму серці частинку Криму. Саме заради цього я й організував "Дні Криму в ПАРЄ". Саме заради цього, привіз найкращих кухарів, музикантів і художників. Саме заради цього боротьба за Крим триває. Крим - це Україна", - підсумував віце-президент.

Як повідомляв УНІАН, вчора після виключення президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов'язки президента ПАРЄ буде виконувати віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.