Білий дім опублікував інформацію про зарплати в адміністрації Трампа

Білий дім направив конгресу США відкритий звіт про доходи співробітників президентської адміністрації. 16-сторінковий документ був опублікований на сайті Білого дому, передає РБК.

Згідно з документом, нижній поріг платні в Білому домі становить $30 тис. на рік. Саме стільки, приміром, отримує директор Національної економічної ради та старший радник президента з економічної політики Гері Кон.

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У той же час, максимальна зарплата в Білому домі становить майже $180 тис.

Серед чиновників, які отримують цю максимальну зарплату є і прес-секретар Дональда Трампа Шон Спайсер. Його заступник, Сара Сандерс, отримує в рік трохи менше — $165 тис. Максимальний дохід в $180 тис. також отримує головний політконсультант Трампа Стів Беннон.

Окремо в звіті можна виділити доньку Дональда Трампа Іванку і її чоловіка, зятя президента Джареда Кушнера, який є радником глави США. Згідно з документом, їм Білий дім не виплачує зарплату. У звіті посада Іванки Трамп вказана як «донька глави держави і радник президента».

Сам Дональд Трамп невдовзі після обрання на пост президентавідмовився від призначеного йому платні в $400 тис. Замість цього він отримує $1 на рік. «За законом я зобов'язаний все одно отримувати не менше долара в рік, так що нехай буде долар», — заявив він у листопаді в ефірі телеканалу CBS.