Трамп заявив, що не буде отримувати офіційну зарплату президента

В ефірі програми «60 хвилин» на телеканалі CBS, ведуча поставила Трампу питання, чи збирається він отримувати президентську зарплату, передає РБК.

«Я ніколи не коментував цю тему, але моя відповідь – ні. За законом я зобов'язаний все одно отримувати не менше долара в рік, так що нехай буде долар», - заявив він.

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Ведуча попередила Трампа, що той відмовляється від 400 тисяч доларів в рік, на що мільярдер відповів, що він все одно не буде отримувати зарплату в Білому домі.

Також Трамп відповів на питання з приводу Хілларі Клінтон, справа якої (про незаконну відправку листів державної важливості з особистої пошти) він пообіцяв передати спеціальному прокурору. Він заявив, що колишній держсекретар «робила деякі погані речі», але він зовсім не хоче кривдити її сім'ю. «Вони хороші люди, і я не хочу, щоб вони постраждали», - сказав Трамп, який повідомив, що чоловік Хілларі Білл Клінтон зателефонував і привітав з відмінною передвиборчою кампанією.

Обраний президент США також закликав своїх опонентів припинити акції протесту, а своїх прихильників не нападати на представників Латинської Америки і мусульман. «Якщо знадобиться, я вийду до камери і попрошу їх припинити все це», - заявив Трамп.

У цьому ж інтерв'ю дружина мільярдера Меланія Трамп розповіла, що періодично просить чоловіка не переходити межу при написанні постів у соціальних мережах. «Іноді він мене слухає, іноді ні. Він дорослий і розуміє всі наслідки. Я кажу свою думку, а він вже вирішує, прислухатися до неї чи ні», - заявила вона.