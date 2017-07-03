У Португалії з військового складу вкрали великий арсенал зброї і вибухівку

У Португалії з військового складу вкрали величезну кількість зброї, в тому числі вибухівку, ручні і протитанкові гранати, передає "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС. Крадіжка сталася на військовій базі Танкуш на північний схід від Лісабону. Міністр оборони Португалії спочатку назвав крадіжку "серйозною", але розмір зниклого арсеналу став зрозумілий лише тоді, коли сайт El Español опублікував перелік вкраденого озброєння.

Читайте такожШведські експерти вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю у регіональному конфліктіЗа даними видання, з військової бази вкрали 1450 патронів калібру 9 мм, 150 ручних гранат, 44 протитанкових гранати, 18 гранат зі сльозогінним газом, 102 детонатори, 264 одиниці пластикової вибухівки.

Журналісти повідомили, що побачили цей список після того, як португальці передали його антитерористичним силам Іспанії.

П'ять високопоставлених португальских командирів відсторонені від служби на час внутрішнього розслідування. Немає ніяких доказів того, що вони були безпосередньо причетні до крадіжки, однак їхні підрозділи відповідали за забезпечення та контроль за зберіганням.

Президент Португалії пообіцяв провести розслідування та закликав до вжиття заходів для запобігання подібних інцидентів.