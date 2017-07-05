Всесвітній офшорний скандал: Німеччина придбала базу даних "панамських документів"

Німецьке Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) повідомило у вівторок, 4 липня, що має у розпорядженні базу даних так званих "панамських документів".

Як передає DW.com, відомство опрацьовує документи разом із фіскальними службами федеральної землі Гессен "задля виявлення складу злочину у кримінальній та податковій галузях права".

"У нас є не лише можливості, але також і політична воля рішуче вести боротьбу проти податкових злочинів", - заявив міністр фінансів Гессена Томас Шефер (Thomas Schäfer).

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За даними джерел інформагенції dpa в урядових колах Німеччини, базу даних було придбано за п'ять мільйонів євро.

Журналістські розслідування на основі "панамських документів" були вперше опубліковані навесні 2016 року у провідних виданнях різних країн. Документи стосувалися офшорних фірм багатьох політиків та знаменитостей. Офшорний скандал, викликаний публікацією журналістами-розслідувачами "панамських документів", мав наслідком проведення щонайменше 150 різноманітних допитів, перевірок чи розслідувань з боку тих чи інших державних органів у 79 країнах світу за період до грудня 2016 року.