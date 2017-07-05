Лобода опублікувала знімок з Леді Гагою після виступу на весіллі у російських олігархів (фото)
15:49, 05 липня 2017Світ
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До речі, це не справжнє фото, а фотошоп від фанатів Лободи, які, по всій видимості, відреагували на новину, що обидві співачки виступали на вихідних на весіллі у російських олігархів.
Мабуть, українська співачка не встигла зробити спільне фото зі світовою поп-зіркою / Лайм
Українська співачка Світлана Лобода, яка все частіше виступає в РФ, опублікувала у своєму фотоблозі знімок зі співачкою Леді Гагою.
Фото опублікувала Лобода в своєму Instagram.
До речі, це не справжнє фото, а фотошоп від фанатів Лободи, які, вочевидь, відреагували на новину, що обидві співачки виступали на вихідних на весіллі в США.
Мабуть, українська співачка не встигла зробити спільне фото зі світовою поп-зіркою.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Лобода, Микола Басков, Леді Гага і інші зірки заспівали на весіллі дітей російських олігархів.
скріншот / Інстаграм Лободи
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