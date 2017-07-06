США налаштовані на підтримку миру й безпеки у Східній Європі - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що США налаштовані на підтримку миру й безпеки у Східній Європі. Про це він сказав на спільній прес-конференції у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою, що транслювалася на сторінці Білого Дому у Facebook.

Зокрема, президент США подякував Польщі за доброзичливе ставлення до понад 5 тисяч американських солдатів, які базуються в Польщі в рамках розміщення багатонаціональних батальйонів НАТО на східних кордонах Альянсу.

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"Наш міцний альянс з Польщею та НАТО, як і раніше, має вкрай важливе значення з метою стримування конфліктів та вжиття кроків, щоб війна між великими державами ніколи знову не спустошила Європу і щоб світ був безпечним та кращим. Америка налаштована підтримувати мир та безпеку у Центральній та Східній Європі", - заявив Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати співпрацюють з Польщею у відповідь на дії Росії та її політику дестабілізації.

Крім того, як зазначив президент, США вдячні Польщі за те, що вона стала прикладом для кожного члена НАТО, адже виконала вимогу щодо виділення на оборону суми у розмірі 2% ВВП.

Як повідомляв УНІАН раніше, на думку Вашингтона, Росія, «як гарант режиму Асада», несе відповідальність за забезпечення того, щоб потреби сирійського народу були задоволені.