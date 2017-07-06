Дуда і Трамп згадали про ситуацію в Україні та російсько-білоруські військові навчання

Президент Польщі Анджей Дуда та президент США Дональд Трамп на переговорах згадали про ситуацію в Україні та російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017", які відбудуться восени на території Білорусі.

Читайте такожСША налаштовані на підтримку миру й безпеки у Східній Європі - ТрампПро це Дуда сказав на спільній прес-конференції у Варшаві з президентом США, яка транслювалася на сторінці Білого дому у соціальній мережі Facebook.

"Ми говорили про присутність американських солдатів у Польщі. Ми говорили про зміцнення безпеки у нашій частині Європи, включаючи східний рубіж НАТО. Ми відверто обговорили ситуацію з безпекою у цій частині Європи. Окрім цього, ми згадали ситуацію в Україні. Ми говорили про майбутні військові навчання "Захід-2017", які відбудуться у Білорусі", - зауважив Дуда.

Також він повідомив, що обговорив з Трампом контракти щодо модернізації збройних сил Польщі.

Польський президент додав, що обговорювалась угода, яка вже набула чинності, щодо купівлі американських комплексів протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляв УНІАН, спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі «Захід-2017» заплановано провести 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Генеральний штаб Збройних сил України готує заходи на випадок виникнення загроз безпеці країні під час російсько-білоруських військових навчань.