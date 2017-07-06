США постачатиме до Польщі системи протиракетної оборони "Патріот" (відео)

Міністерства оборони США та Польщі під час візиту Дональда Трампа до Варшави підписали угоду про про постачання систем протиракетної оборони "Патріот" до Польщі. Вони потрібні Польщі для системи ПРО, яку вони будують на півночі країни неподалік від Калініграду. Про це повідомляє "ТСН".

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"Америка готова підтримувати спокій і безпеку в Східній Європі. Польща є не тільки нашим другом, а й партнером, котрий приєднався в критичні моменти до Ради ООН", - сказав Дональд Трамп.

Американський президент приїхав до Польщі напередодні саміту "Великої двадцятки", який відбудеться завтра у Гамбурзі. У польській столиці Трамп має виголосити свою першу публічну промову в Європі.