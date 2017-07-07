Навального випустили на свободу

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов із спецприймальника, де відбував 25 діб адміністративного арешту, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Сьогодні в 9:00 Олексія Навального вивезли із спецприймальника в ОВС ЦАО, і випустили зараз там", - написала прес-секретар політика Кіра Ярмиш у Twitter.

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Навальний був затриманий 12 червня у під'їзді свого будинку, коли збирався їхати на акцію протесту в центрі Москви.

Відносно нього було складено два протоколи за адміністративними статтями про "непокору законним розпорядженням співробітника поліції" і "порушення правил проведення мітингів".

Напередодні акції, 11 червня, Навальний виклав на YouTube відеоролик, в якому повідомив про відмову від планів провести захід на Проспекті Сахарова і перенесення акції на Тверську вулицю.

Своє рішення опозиціонер пояснив тиском з боку мерії на постачальників звукового обладнання. Вони, за словами Навального, відмовилися ставити на проспекті Сахарова сцену і звук через вимоги чиновників.

На засіданні Симоновського суду Москви, який 12 червня розглядав матеріали справи, адвокат Вадим Кобзєв вказував, що "Навальний не може бути суб'єктом правопорушення, оскільки він не організатор публічного заходу".

Однак суддя Анастасія Лоскутова призначила Навальному 30 діб арешту.

Пізніше Мосміськсуд, розглянувши скаргу опозиціонера, скоротив цей термін до 25 діб. Виносячи це рішення, суд врахував доводи захисту про те, що Навальний потребує лікування опіку ока, однак підстав для скасування арешту не знайшов.