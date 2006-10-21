Путін відкинув пропозицію про енергетичне партнерство з ЄС

Президент Росії Володимир ПУТІН відкинув пропозицію ЄС включити питання енергетичної співпраці у наступну угоду про партнерство між Росією та Європейським Союзом.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це російський президент повідомив у фінському містечку Лахті, де завершився неформальний саміт ЄС.

Керівництво Євросоюзу прагнуло внести питання енергетики до угоди про партнерство між Росією та ЄС, оскільки Москва зволікає із ратифікацією Європейської енергетичної хартії. В Брюсселі ж хотіли б отримати гарантії того, що Росія гратиме на енергетичному ринку за певними правилами.

За словами Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, Євросоюз та Росія хотіли б досягти взаємної довіри. “ЄС хоче, щоб Росія була передбачуваним та надійним постачальником енергії”, - зазначив Ж.БАРРОЗУ. Для цього, за його словами, необхідно дотримуватися прозорості у відносинах, визнавати верховенство права та застосовувати принцип відсутності дискримінації. Окрім цього, забезпечити відкриття ринків та їх доступність.

В.ПУТІН - не проти подібних принципів, але вважає, що їх потрібно винести у окремий документ. Що ж до Європейської енергетичної хартії, певні пункти у ній потрібно іще доопрацювати, вважає російський президент. В.ПУТІН порадив державам Євросоюзу не боятися енергозалежності від Москви, оскільки, за його словами, не ЄС залежить від Росії, а навпаки. Адже найбільшим споживачем російських енергоносіїв є саме держави – члени цієї організації.