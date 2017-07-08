Збройні сили Іраку заявили про звільнення від бойовиків ІД Старого міста в Мосулі

Збройні сили Іраку заявили про звільнення Старого міста в Мосулі, що є останнім бастіоном угруповання "Ісламська держава" (ІД) у західній частині міста.

Про це речник об’єднаного командування операцією Ях’я Расул заявив телеканалу al-Iraqia, повідомляє Deutsche Welle.

До повного звільнення Мосула, за словами військових, залишилося кілька годин.

Представники армії стверджують, що знищили 35 бойовиків ІД, ще шестеро терористів, які намагались втекти, були захоплені в полон.

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Даних про кількість загиблих з боку військових та цивільних поки немає.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в ООН заявили, що десятки тисяч мирних жителів залишаються заблокованими в районі Старого міста в Мосулі, де урядові іракські війська продовжують наступ, що розпочався 6 червня.

Ісламістські екстремісти взяли під контроль Мосул у червні 2014 року, коли захопили значні території в Іраку та сусідній Сирії, оголосивши ісламський «халіфат» над територіями, які вони контролювали. Але останніми місяцями сили, підтримувані США, досягли прогресу у боротьбі з «Ісламським угрупованням» в обох країнах. Крім наступу на Мосул, коаліційні сили оточили бійців «Ісламської держави» у сирійському місті Ракка, яке бойовики проголосили своєю столицею.

29 червня прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про завершення «самопроголошеного халіфату».