Трамп і Сі Цзіньпін мають намір вирішити проблему КНДР за допомогою переговорів

00:53, 09 липня 2017
Світ
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В ході зустрічі з Трампом на саміті G20 в Гамбурзі китайський лідер заявив, що під час пошуків «необхідних відповідей» по КНДР повинні бути активізовані зусилля по просуванню переговорів.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / REUTERS

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав прихильність Китаю до необхідності вирішення ядерної проблеми Північної Кореї шляхом переговорів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство «Сіньхуа».

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В ході зустрічі з Трампом на саміті G20 в Гамбурзі китайський лідер заявив, що під час пошуків «необхідних відповідей» по КНДР повинні бути активізовані зусилля по просуванню переговорів.

Також Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про тісні контакти з проблеми КНДР.

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Новина в сюжеті: Саміт G20 у Гамбурзі
Теги: #Трамп#США і КНДР#США і Китай