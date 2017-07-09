Трамп і Сі Цзіньпін мають намір вирішити проблему КНДР за допомогою переговорів

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав прихильність Китаю до необхідності вирішення ядерної проблеми Північної Кореї шляхом переговорів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство «Сіньхуа».

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В ході зустрічі з Трампом на саміті G20 в Гамбурзі китайський лідер заявив, що під час пошуків «необхідних відповідей» по КНДР повинні бути активізовані зусилля по просуванню переговорів.

Також Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про тісні контакти з проблеми КНДР.