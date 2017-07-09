Трамп і Сі Цзіньпін мають намір вирішити проблему КНДР за допомогою переговорів
00:53, 09 липня 2017Світ
192 0
В ході зустрічі з Трампом на саміті G20 в Гамбурзі китайський лідер заявив, що під час пошуків «необхідних відповідей» по КНДР повинні бути активізовані зусилля по просуванню переговорів.
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / REUTERS
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав прихильність Китаю до необхідності вирішення ядерної проблеми Північної Кореї шляхом переговорів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство «Сіньхуа».
Читайте такожТрамп назвав зустріч з Путіним надзвичайною
В ході зустрічі з Трампом на саміті G20 в Гамбурзі китайський лідер заявив, що під час пошуків «необхідних відповідей» по КНДР повинні бути активізовані зусилля по просуванню переговорів.
Також Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про тісні контакти з проблеми КНДР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Саміт G20 у Гамбурзі