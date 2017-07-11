Звільнення Мосула: у своєму привітанні Трамп заявив, що дні ІДІЛ закінчуються

Президент США Дональд Трамп направив привітання прем'єр-міністра Іраку Хайдеру аль-Абаді з перемогою над ІДІЛ в Мосулі.

Про це йдеться в поширеній Білим домом заяві.

"Ми досягли величезного успіху в протистоянні з ІД – більшого за останні шість місяців, ніж за роки, що пройшли з того моменту, коли ІД стала головною загрозою. Перемога в Мосулі, місті, в якому ІД колись проголосила на свій так званий халіфат, свідчить про те, що її дні в Іраку і Сирії закінчені. Ми будемо продовжувати домагатися повного знищення ІД", – підкреслив Трамп.

Наземна операція по звільненню Мосула розпочалася 17 жовтня 2016 року.

18 січня 2017 року іракські військові повністю визволили східні райони Мосула.

14 березня армія Іраку заявила, що контролює більше 40% території Мосула.

29 червня урядові сили Іраку зайняли головну мечеть в Мосулі, у якій три роки тому бойовики ИГИЛ проголосили халіфат.

10 липня аль-Абаді оголосив про звільнення від Мосула ИГИЛ.