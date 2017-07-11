Криваві веселощі: у Памплоні проходять традиційні забіги і бої з биками (фото)

В Іспанії проходить фестиваль Сан-Фермін. Свято розпочалося 6 липня і триватиме до 14 липня. Під час п'ятого дня забігу з биками у Памплоні один чоловік отримав черепно-мозкову травму та був доставлений в лікарню.

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З 1910 року на фестивалі загинули 16 осіб. Останній смертельний випадок стався у 2009 році.

Також на святі щорічно гинуть близько 50 биків. В цьому році активісти зібрали 150 тисяч підписів з вимогою "припинити знущання над биками". Звернення буде передано в мерію Памплони. Захисники тварин провели акцію протесту перед початком свята.

Фестиваль Сан-Фермін отримав міжнародну популярність завдяки виданому в 1926 році роману Ернеста Хемінгуея "І сонце сходить (Фієста)".