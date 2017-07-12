Система ПРО США збила балістичну ракету (фото, відео)

ЗС США провели випробування системи протиракетної оборони THAAD проти балістичних ракет середньої дальності. Таким чином, вони перевірили можливості системи із перехоплення такої цілі, передає Reuters.

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У ході випробувань була знищена мішень у вигляді балістичної ракети середньої дальності. "Успішна демонстрація THAAD проти такої ракетної загрози зміцнює обороноздатність країни проти ракетних загроз Північній Кореї та інших країн", - йдеться у заяві Агентства США з протиракетної оборони.

Ракета-мішень була розроблена як аналог випробуваних у КНДР, радіус ураження яких оцінюється від 3 тис. до 5,5 тис. км.

Як повідомляв УНІАН, у Південній Кореї відновлять розгортання американської системи ПРО.