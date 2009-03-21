Поліція Швейцарії розсекретила елітний спецпідрозділ

Федеральна поліція Швейцарії розсекретила існування елітного спецпідрозділу "Tigris", покликаного вести боротьбу з тероризмом, шпигунством і організованою злочинністю.

Журнал Weltwoche опублікував матеріал про те, що впродовж останніх п`яти років Федеральна поліція цілком таємно і без відповідного політичного рішення займалася створенням елітного підрозділу під назвою "Tigris".

За даними Weltwoche, нині група "Tigris" налічує 14 осіб, які дислоковані на військовій базі в кантоні Берн. На оснащення бази вже було витрачено близько 4 мільйонів швейцарських франків.

Після публікації статті Федеральна поліція офіційно підтвердила факт існування підрозділу.

Водночас у відомстві стверджують, що група швидкого реагування "Tigris" входить до структури кримінальної поліції і діє на основі розпоряджень її керівництва. Крім того, санкцію на використання спецгрупи можуть дати Федеральна прокуратура або Федеральне відомство юстиції.

Складність ситуації в тому, що поліція в Швейцарії підпорядкована кантональним органам влади, і федеральний центр не може формувати свої підрозділи поліції безпеки. Пропозиції щодо створення федеральної поліції безпеки висувалися кілька разів, проте всі вони не дістали схвалення. Тому Федеральна поліція, щоб оминути закон, створила елітний спецпідрозділ в рамках кримінальної поліції. Проте по суті він покликаний вести боротьбу з тероризмом, шпигунством і оргзлочинністю, чим зазвичай відає поліція безпеки.

РІА “Новости”