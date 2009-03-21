Рекордний спад промислового виробництва зафіксований в єврозоні

Січень 2009 року став часом рекордного за стрімкістю спаду промислового виробництва в єврозоні - на 3,5% порівняно з груднем і на 17,3% порівняно з січнем 2008 року, передає у п`ятницю агентство Франс Прес з посиланням на дані європейського статистичного агентства Eurostat.

Більшість опитаних Dow Jones Newswires аналітиків чекали для сукупної економіки 16 країн єврозони спаду виробництва лише на 4,0% місяць до місяця і на 15,5% рік до року.

У грудні 2008 року спад промвиробництва склав відповідно 2,7% і 11,8%.

Для всього ЄС, куди входить 27 держав, цей показник в січні впав до останнього місяця 2008 року на 2,9%, а в річному обчисленні - на 16,3%.

Тим часом, міністерство фінансів Німеччини заявило у п`ятницю про серйозне поглиблення рецесії в країні у зв`язку з скороченням в світі попиту на вироблені нею товари. "Поточні економічні індикатори в цілому вказують на подальше погіршення становища порівняно з четвертим кварталом і подають сигнал про те, що спад ВВП у першому кварталі прискорився", - зазначається в щомісячній доповіді міністерства.

Провідна економіка Європи скоротилася в останні три місяці 2008 року на 2,1%, а на 2009 рік уряд Німеччини планує зниження ВВП країни на 2,25%, хоча більшість аналітиків вважають цей прогноз надмірно оптимістичним, відзначає Франс Прес.

"Було б ілюзією вважати, що ми виберемося з цієї кризи швидко, - заявив в інтерв`ю газеті Bild президент Німецької федерації наймачів BDI Петер Кайтель. - Ми лише на початку".

РІА “Новости”