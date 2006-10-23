У Болгарії не змогли вибрати президента

Президентські вибори в Болгарії в неділю не відбулися через те, що в них взяли участь менше 50 відсотків виборців. Як передає Reuters, для визначення глави держави 29 жовтня буде проведений другий тур голосування, в якому візьмуть участь два лідируючі кандидати.

Перше місце у голосуванні, яке пройшло 22 жовтня упевнено посів нинішній президент країни Георгій Пирванов - за даними exit polls, за нього проголосувало близько 65 відсотків виборців. Найближчим переслідувачем глави держави з 20 відсотками голосів є лідер націоналістичної партії "Атака" Вольний Сидеров.

Явка виборців на президентських виборах в неділю виявилася найнижчою в історії країни - на ділянки для голосування прийшов 41 відсоток громадян, що мають право голосу.

Не зважаючи на призначення другого туру виборів, після оголошення результатів опитування виборців Пирванов заявив, що не сумнівається у своїй підсумковій перемозі.

"Я хочу подякувати всім, хто мене підтримував, і привітати їх з дуже переконливим результатом. З такою кількісною перевагою турбуватися не має про що", - сказав діючий болгарський президент.

Пирванов формально балотується як незалежний кандидат, проте користується серйозною підтримкою раніше очолюваної їм Болгарської Соціалістичної партії. Як відзначає Reuters, глава держави здобув популярність серед населення вступом країни в НАТО в 2004 році і домовленістю про входження 1 січня 2007 року в Євросоюз.

Його опонент, колишній журналіст Волен Сидеров має репутацію непримиренного противника вступу Болгарії до міжнародних організацій, а також став відомий завдяки своїм різким висловам про національні меншини, що проживають у країні і про плани США щодо розміщення військових баз на території Болгарії.

Лента.ру