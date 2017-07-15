Туреччина заблокувала візит німецьких депутатів на базу НАТО

Анкара блокує запланований візит німецьких парламентарів до військових Бундесверу, розміщених на базі НАТО в Коньї в Туреччині повідомив голова комітету Бундестагу з оборони Вольфганг Гельма.

Про це повідомляє DW.

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Депутати звернулися до Федерального міністерства закордонних справ з проханням перенести заплановану подорож з надією на те, що ситуація не дійде до повної заборони візиту.

Звернення Анкари сформулювали у вигляді "прохання" з посиланням на напружені турецько-німецькі відносини. Гельма наполягає, що члени Бундестагу мають право відвідувати військових на службі незалежно від того, які відносини між Анкарою і Берліном.

Наголошується, що візит німецьких депутатів планували на понеділок, 17 липня. На базі Коньї розміщено розвідувальні літаки AWACS, які беруть участь у військовій операції проти "Ісламської держави" в Сирії і Іраку. Частина їх екіпажів, від 20 до 30 чоловік, - німці.

Як повідомлялося раніше, Німеччина почала виведення військовослужбовців з турецької авіабази Інджирлік, де вони підтримували операції коаліції проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

Нагадаємо, в березні розгорівся дипломатичний скандал між Гаагою і Берліном з одного боку і Анкарою з іншого, пов'язаний з тим, що уряди Нідерландів і Німеччини заборонили членам турецького уряду проводити політичну агітацію серед громадян Туреччини, які проживають на території країн напередодні референдуму про розширення повноважень турецького президента.

Після відмови трьох німецьких міст проводити заходи з передвиборними виступами турецьких міністрів, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що методи німецької влади "нічим не відрізняються від нацистських", чим викликав обурення офіційного Берліна.