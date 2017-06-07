Німеччина виведе контингент з турецької авіабази "Інджирлік"

Уряд Німеччини прийняв рішення передислокувати контингент Бундесверу з авіабази "Інджірлік" в Туреччині, повідомила міністр оборони Урсула фон дер Ляйен після засідання уряду в Берліні.

Читайте такожСША вирішили вивезти свою ядерну зброю з Туреччини - ЗМІНа авіабазі з початку 2016 року розміщено контингент Бундесверу в складі близько 260 військовослужбовців. Він надавав підтримку авіаударам по позиціях терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії і Іраку, здійснюючи розвідку з повітря і дозаправку літаків.

Розвідувальні літаки і літак-заправник, а також технічний персонал будуть передислоковані до Йорданії. У зв'язку з цим літаки-розвідники не зможуть виконувати свою місію близько двох місяців, а літак-заправник - три тижні.

Після заборони Туреччини на відвідування депутатами Бундестагу авіабази "Інджирлік" питання передислокації контингенту Бундесверу було вирішено винести на обговорення уряду в Берліні.